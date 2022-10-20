Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон рассказал о проблемах с алкогольной зависимостью

Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в «Гарри Поттере», в своих мемуарах рассказал о злоупотреблении алкогольными напитками в 20-летнем возрасте.

35-летний актер признался, что начал увлекаться выпивкой, когда переехал в Лос-Анджелес. Фелтон выпивал несколько литров пива в день и запивал это рюмкой виски.

«Алкоголь, однако, не был проблемой. Это был симптом. Проблема была глубже», — приводит слова Фелтона people.com.

Проблему пьянства Фелтона решили его адвокат и девушка. Актера несколько раз отправляли на реабилитацию. Только с третьей попытки он пошел на поправку. По словам Тома, важно было самому осознать проблему.