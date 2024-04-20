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Сегодня, 14:55

Компьютерные клубы возвращаются в Россию — статистика удивляет

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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По данным Langame, за 2023 год количество компьютерных клубов в России выросло — и благодаря этому составило 2700 залов, в которых стоят 73000 компьютеров. Между тем в начале этого года в стране работало 2294 кинотеатра.

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Причины этого представить нетрудно — ковидные ограничения, а затем и санкции сильно подкосили кинотеатры. Даже сейчас многие предпочитают дождаться цифровой копии фильма в высоком качестве.

Между тем компьютерные клубы вновь входят в моду — как место, где можно комфортно поиграть в сетевые игры в хорошей компании.

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