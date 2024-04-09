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Мизулина о «Смуте»: «Отлично отношусь к тренду на историчность в играх»

Екатерина Мизулина.
Фото Global Look Press
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с «СЭ» высказалась о тренде на историчность в российских видеоиграх.

— В видеоиграх есть тренд на историчность, например, «Смута». Как вы к этому относитесь?

— Отлично, тем более, у нас есть крутые профессионалы, которые могут делать классные игры. Мы знаем это по коммерческим продуктам. Не будем упоминать названий, но у нас есть специалисты. И хотелось бы, чтобы они пришли в эту патриотическую и историческую тему, из этого можно сделать интересно. Но саму «Смуту» я еще посмотрю, конечно.

«Смута» — игра российских разработчиков, вышедшая 4 апреля 2024 года. Игра посвящена Смутному времени на Руси в период начала 17-го века.

Константин Передерий

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