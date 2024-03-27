Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду

Прыгун в воду Виктор Повзнер, выступавший за сборную России, получил спортивное гражданство Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics).

Сообщается, что World Aquatics одобрила смену гражданства 22-летнего спортсмена 13 февраля. Повзнер, имеющий двойное гражданство, вернулся в Канаду в 2022 году.

В 2018 году Повзнер выиграл юниорский чемпионат мира в синхронных прыжках с трамплина в составе национальной команды Канады. В 2021 году он выступал за Россию и занял 13-е место на чемпионате Европы в Будапеште в прыжках с метрового трамплина. На летнем чемпионате Канады 2023 года по прыжкам в воду спортсмен завоевал два золота в прыжках с метрового и трехметрового трамплинов.