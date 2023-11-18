Россия не выплатила ВАДА больше миллиона долларов за обязательный взнос

Россия и Белоруссия еще не выплатили Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) обязательные взносы за 2023 год, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Российская сторона должна будет выплатить 1 267 023 миллиона долларов. Также не поступили взносы от Белоруссии (46 032 долларов), Грузии (15 841), Исландии (13 443) и Монако (13 443). Всего, как отмечается, 45 стран полностью или практически полностью выплатили сумму ВАДА.

Самый большой взнос в организацию за 2023 год внесли США — 3 419 795 долларов.

26 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.

О том, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства, стало известно еще 21 сентября.

17 ноября в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.