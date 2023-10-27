В РУСАДА анонсировали создание рабочей группы по выяснению причин увеличения нарушений антидопинговых правил с мельдонием

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова в разговоре с «СЭ» прокомментировала увеличившийся процент случаев положительных допинг-проб с мельдонием среди российских спортсменов.

«Действительно в 2023 году наблюдается прирост количества случаев нарушений антидопинговых правил, связанных с обнаружением мельдония. Ситуация тревожная. В данный момент мы проводим разбирательство по данному вопросу, изучаем каждый случай индивидуально, смотрим на уровень спортсмена, его регион и материалы, в которых он предоставляет объяснение, почему так произошло», — сказала Логинова «СЭ».

Логинова также рассказала о создании рабочей группы по выяснению причин увеличения нарушений антидопинговых правил с мельдонием.

«По итогам этой рабочей группы мы хотим прийти к общему выводу со всеми заинтересованными сторонами, по какому направлению нам надо работать, какие научные исследования провести. Как раз мельдоний — наш приоритет на данный момент. Будем изучать. Ни для кого не секрет, уважаемые юристы в сфере спорта тоже об этом говорят. Есть подтверждения, что мельдоний в пробах спортсменов может быть обнаружен вследствие употребления и молока, и мяса. Это надо изучать. Есть спортсмены очень высокого уровня, в крови которых находится очень низкая концентрация мельдония. Считаю, что наши спортсмены хорошо осведомлены об антидопинговых правилах и ни в коем случае намеренно, спустя столько лет и после таких громких скандалов, не будут использовать этот препарат», — добавила Логинова.

Ранее Логинова заявила о том, что сейчас открыто 115 допинговых дел. По сравнению с предыдущим анализируемым периодом прирост случаев нарушений антидопинговых правил касаемо мельдония составил 55 процентов.