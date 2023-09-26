Врач заявил, что у ВАДА нет доказательств, что найденный в крови Валиевой препарат улучшает спортивные показатели

Французский врач Жан-Пьер де Монденар считает, что препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, не улучшает спортивные результаты.

«Этот продукт улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты», — цитирует Монденара РИА «Новости».

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся начались 26 сентября. Они проходят в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

CAS из соображений конфиденциальности не стал извещать общественность о том, кто из адвокатов будет представлять Валиевой. Известно, что независимый британский юрист Грэм Артур будет представлять интересы РУСАДА в суде.