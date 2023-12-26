МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида

МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на базы розыска ведомства.

По данным источника, супруги разыскиваются по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск не сообщается.

Сергей и Виолетта Бида в 2023 году переехали в США и живет в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

30-летний Бида является серебряным призером Олимпийских игр, а также входил в состав сборной России, завоевавшей командное серебро на шпагах в Токио-2020.

29-летняя Виолетта — олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах. Она выступала на чемпионате мира-2019 , завоевав серебряную медаль в командном турнире на шпагах.