Сегодня, 08:28
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин в центре Парижа, сообщает Le Parisien.
Среди приглашенных — президент Франции Эммануэль Макрон, товарищи по команде, сотрудники парижского клуба с семьями, а также друзья и близкие Мбаппе.
Закрытое мероприятие проходит в центре Парижа в ресторане с видом на Эйфелеву башню.
10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24.
21 мая мать форварда ответила на вопрос, где продолжит карьеру ее сын.
25-летний француз с 2017 года выступает за «ПСЖ». В 307 матчах во всех турнирах он забил 256 голов и сделал 108 голевых передач.