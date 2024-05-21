Мбаппе пригласил президента Франции Макрона на прощальный ужин с «ПСЖ» в Париже

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин в центре Парижа, сообщает Le Parisien.

Среди приглашенных — президент Франции Эммануэль Макрон, товарищи по команде, сотрудники парижского клуба с семьями, а также друзья и близкие Мбаппе.

Закрытое мероприятие проходит в центре Парижа в ресторане с видом на Эйфелеву башню.

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24.

21 мая мать форварда ответила на вопрос, где продолжит карьеру ее сын.

25-летний француз с 2017 года выступает за «ПСЖ». В 307 матчах во всех турнирах он забил 256 голов и сделал 108 голевых передач.