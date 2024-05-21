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Сегодня, 08:28

Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в центре Парижа, среди гостей — Макрон

Мбаппе пригласил президента Франции Макрона на прощальный ужин с «ПСЖ» в Париже
Руслан Минаев
Килиан Мбаппе и Эммануэль Макрон.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин в центре Парижа, сообщает Le Parisien.

Среди приглашенных — президент Франции Эммануэль Макрон, товарищи по команде, сотрудники парижского клуба с семьями, а также друзья и близкие Мбаппе.

Закрытое мероприятие проходит в центре Парижа в ресторане с видом на Эйфелеву башню.

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24.

21 мая мать форварда ответила на вопрос, где продолжит карьеру ее сын.

25-летний француз с 2017 года выступает за «ПСЖ». В 307 матчах во всех турнирах он забил 256 голов и сделал 108 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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