Олимпийский чемпион-гимнаст — о своем отношении к нейтральному статусу и Парижу-2024.

Спортивная гимнастика после золотых медалей в мужском и женском многоборье превратилась в один из главных летних видов спорта в стране. И не просто на бумаге из-за «советских традиций», а на деле — гимнасты стали мелькать в телевизоре и в YouTube-проектах, появились мощные гимнастические шоу, пришли спонсоры.

Один из героев Токио и двигателей этого процесса — 28-летний Артур Далалоян. Он и в шоу успевает, и троих детей воспитывает с прекрасной женой Ольгой, при этом продолжает карьеру и будет участвовать в предстоящих Играх БРИКС. И спонсоров найти удается — уже пять лет гимнаст является амбассадором Demix.

«СЭ» поговорил с олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира о предстоящей Олимпиаде, нейтральном статусе и проблемах детей в гимнастике.

Сейчас не задумываюсь, когда закончу со спортом

— Артур, ты человек и спортсмен, чей путь к олимпийскому золоту Токио — почти эталон мотивации. Разрыв ахилла за три месяца до старта — и выйти и все равно выиграть. Как в таких случаях работает самосохранение, неужели не хочется поберечь здоровье?

— Да, в момент подготовки к Олимпиаде про инстинкт самосохранения я забыл напрочь. (Смеется.) И был опыт перед Рио-2016, когда травма колена не дала полноценно себя проявить и поехать. Я понял, что многие травмы завязаны на психологическую усталость и голову. Перед Рио, когда мы снялись с тренером с подготовки, через неделю все проблемы со здоровьем исчезли. И помимо такого опыта была проделана огромная работа, я понимал, какие надежды на меня возлагаются, какой цикл позади и какой результат могу добыть для команды, страны. Ответственность перед всеми, от семьи до болельщиков, дала возможность не зацикливаться на травме, дала уверенность в себе. И все получилось, чему я очень рад.

— Ты вообще говорил, что у тебя вторая молодость началась. Есть понимание, до скольких ты собираешься выступать?

— Вопрос популярный, но ставить конкретную планку было бы неправильно. Тренируюсь, пока мне это дело доставляет удовольствие, пока есть цели, пока здоровье позволяет. Сейчас не задумываюсь, когда закончу со спортом. В принципе, со спортом я никогда не закончу, видимо. Это образ жизни. Но если говорить про профессиональную карьеру, про соревнования, прям так серьезно не задумывался, когда останавливаться. Пока есть порох в пороховницах. А потом организм даст понять, что пора уходить.

— Семья в данном случае скорее подзаряжает на продолжение или мотивирует потихоньку отходить от спорта и погружаться в дела домашние?

— Мне семья придает сил заниматься спортом, это точно. Поддерживает какую-то результативность и желание достигать новых высот.

Томас Бах. Фото AFP

Бах — тоже своего рода заложник

— Будет странно не обсудить Олимпиаду в Париже. Понимаю, что сто раз спрашивали про нейтральный статус, что все эти ограничения нам не нравятся. И все же — батутисты, относящиеся к той же Международной федерации гимнастики, туда отобрались. Гимнасты отказались. Почему второй подход правильнее?

— Давай продискутируем этот момент, окей. То, что я не готовлюсь к Олимпийским играм, конечно, мое решение. Совместное решение с федерацией, с Олимпийским комитетом России. Многие сравнивают эту Олимпиаду с Токио, мол, мы же тоже выступали в нейтральном статусе. Ну да, без флага и гимна. Но при этом с нами был наш Олимпийский комитет, была поддержка. На форме как-никак были цвета нашего флага.

Те условия, которые предлагаются сейчас, конечно, неприемлемы. И мне кажется, что неважно, каким конкретно видом ты занимаешься, все равно в мире спорта одна семья, одна команда, и вы должны быть солидарны в данных вопросах. Но при этом я ни в коем случае не осуждаю тех спортсменов, которые все-таки благодаря каким-то обстоятельствам имеют возможности или захотели биться за поездку на Олимпийские игры.

Для меня, так как я уже прошел Олимпийские игры и множество международных соревнований, имею достижения, в приоритете поддержать свою страну. Сейчас условия и отношение к нам неправильные. Такова объективная картина, на мой взгляд. И зацикливаться на Олимпийских играх конкретно сейчас как на верхушке, вершине спорта мне уже не приходится. Я понимаю, что у нас в этом сезоне приготовлены другие соревнования — Игры БРИКС, например, которые совсем скоро стартуют.

— Подтверждаешь участие?

— Да, я готовлюсь, через неделю заключительный сбор, на нем точно скажут состав. По чемпионату России я попал в него как многоборец. Игры БРИКС получили статус международных соревнований, соответственно, минимум 15 или 16 стран должны в них участвовать.

— Олимпиада уже не такая и верхушка спорта для тебя, особенно после победы на ней. А если смотреть глобальнее — многие же говорят, что олимпийское движение в кризисе. Может ли лет через лет 20 появиться альтернатива?

— Ты про Игры дружбы?

— Необязательно, но как вариант.

— Мне кажется, что тенденция в эту сторону, мы туда движемся. Я точно считаю, что в данном случае нужно не смотреть со стороны, а создавать другие платформы для реализации спортсменов, чтобы их было как можно больше. Чтобы на одной Олимпиаде свет клином не сошелся.

— Мое мнение никто не спрашивал, но позволю себе обострить. Ты говорил, что решение ехать или нет — за руководством страны. Почему мы отказываем спортсменам в способности принять решение? Батутисты же взяли да поехали, а федерация гимнастики, показалось, не очень захотела сама. Почему не поддержать кого-то молодого, кто согласен на условия?

— На самом деле такого конкретного условия «не ехать» нет. Где? Никто не говорил, что нельзя кому-то ехать на Олимпиаду, никому особых требований от руководства не выдвигалось. Я высказываю исключительно мое мнение, что решение должно быть коллективное. Но при этом каждый спортсмен, который все-таки через это все готов пройти, поехать самостоятельно на Олимпиаду, — ему никто не запретит это сделать, на мой взгляд. Просто такие санкции — они против нашей страны, против нашей сборной, и реагировать, мне кажется, мы должны тоже командой.

Лучшее доказательство отсутствия запрета — наличие спортсменов, которые отобрались и собираются на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Без какого-либо отношения к стране, к нашему Олимпийскому комитету. Но наша федерация, наша сборная к этому списку не относятся. И большинство на это смотрит негативно.

— То есть не было собрания с руководством федерации спортивной гимнастики, на котором вам говорили: «Ребята, вы, конечно, принимайте решение, но ехать вам туда не надо»?

— Даже наоборот. Я знаю другую ситуацию. У нас действительно было собрание с федерацией, и посыл от президента Василия Николаевича Титова (президента ФСГР. - Прим. «СЭ») шел такой — мол, мы пытались как-то пролоббировать поездку на отборочные соревнования нескольких спортсменов-юниоров, которые только попали в состав, но кто уже может соперничать. Делали все для того, чтобы два-три человека отправить на Олимпийские игры. Имеются в виду спортсмены без опыта Олимпиады в Токио. Но в итоге ситуация кончилась тем, что никто не едет. Еще раз скажу: поездка на Олимпиаду — выбор каждого, и кто хотел попытать счастья, он мог поехать самостоятельно и побороться за лицензии.

— Мы упомянули Игры дружбы, и они сейчас подвисли из-за непонимания, как организовать допинг-контроль. Параллельно есть проект Игр без допинга, которые в шутку назвали «Стероидными играми». Ты как относишься к спорту без допинг-контроля?

— Честно, не слышал про такой проект, но в нашем виде спорта... какая разница? Не буду говорить за все виды, но думаю, что у нас в гимнастике никакой допинг не поможет, чтобы добиться результата.

— А разве выносливость повысить он не может?

— У нас разве нужна какая-то сверхвыносливость? Выход к снаряду максимум 1:20, и комбинация заканчивается. Для тренировок? Не знаю, не знаю. Нет, в любом случае допинг-контроль в спорте должен быть, он нужен. Уже другой вопрос, насколько он объективный и здоровый, все эти проверки — как они организуются. Это важный вопрос.

— Чтобы закрыть тему: оказавшись перед Томасом Бахом, что ты ему скажешь?

— Да мне бы не хотелось перед ним оказываться и что-то говорить, если честно. (Смеется.) У них свои дела, разборки, свое отношение. Не могу сказать, что меня это не касается. Конечно, касается. Но я понимаю, что он тоже своего рода заложник.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поддержка со стороны государства и федерации колоссальная

— Есть ощущение, что я тебя последний раз видел на фигурном катании. Могло такое быть?

— На соревнованиях вряд ли, а на шоу я часто хожу с семьей, это правда.

— Сам бы не хотел на коньках себя попробовать в шоу-турнире или каком-нибудь «Ледниковом периоде»?

— Я, конечно, катаюсь на коньках и люблю это дело, но... скорее для себя. Такой формат был бы для меня невероятно новым. Почему-то сомневаюсь, что из меня получился бы фигурист. (Смеется.)

— Тогда есть ли фаворит или фаворитка среди фигуристов? Хейтеры занесли свои пальцы над клавиатурами.

— Если вспоминать юность, то Алексей Ягудин. Невероятно талантливый человек, и не только в спорте, но на льду он устраивал невероятное шоу. Мы с ним лично знакомы, он мой друг. Леша — крутой. Даже учитывая, что он давно не выступает на соревнованиях, но он катается на шоу и показывает высокий уровень.

— Кажется, хейта не получится. Не завидно, что у фигуристов так много ледовых шоу, а в гимнастике рынку явно есть куда расти? Я только шоу Алексея Немова с ходу вспомню.

— И Светланы Хоркиной еще. Дело, конечно, не в зависти, но сейчас хочется больше гимнастических шоу, внимания со стороны спонсоров к гимнастике. Мы так же можем организовывать действительно интересные шоу, и познавательные, и патриотические, да разные. Гимнастика тоже заслуживает такого статуса. Когда-то мы к этому придем. Еще лет 10 назад у нас не было олимпийской сборной, которая почти в полном составе с золотыми медалями, не было множества чемпионов мира. Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы раскручивать гимнастические шоу и создавать новые.

— А с цирком гимнасты вообще сотрудничают? Это популярный вектор карьеры после спорта?

— Наверное, процентов 50-70 из гимнастов, которые высокого результата в спорте не добились, переходят в цирковые шоу или на постоянную работу. Потому что такая подготовка всегда пригодится, и она очень разнообразна.

— Ты в цирке не выступал, не планируешь?

— Нет. Но у меня спортивная карьера еще продолжается. (Смеется.) Так что возможностей таких нет. Но в шоу с радостью выступаю.

— А в принципе доходы после отстранения упали?

— Поддержка у спортсменов все равно колоссальная, могу сказать. И со стороны правительства, и со стороны федерации, со стороны Олимпийского комитета. Взять те же самые выплаты олимпийцам, которых отстранили от участия в Играх в этом году, — многим должны произвести выплаты. Это большой плюс, считаю.

Если раньше призовые за чемпионаты и Кубки России были минимальные, потому что основные премии выплачивались за Европу и мир, то сейчас это изменилось. И насколько я знаю, призовые за Игры БРИКС и дружбы тоже неплохие.

И помимо поддержки внутри спорта она есть и извне. Телешоу, у спортсменов личные контракты, как у меня со «Спортмастером» и Demix, чьим амбассадором я являюсь. Да, не у каждого спортсмена есть личный спонсор, но я бы очень хотел, чтобы этот формат развивался.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Проблема сексуализации высосана из пальца

— Еще одна, возможно, глубокая тема, но я вижу, что на Западе обсуждения о гимнастике часто, помимо спорта, делятся на две категории — абьюз, насилие тренеров и сексуализация, мол, можно ли выступать в купальниках и так далее. Хотелось бы, чтобы ты высказался — реально проблемы, которыми нужно заниматься, или надумано.

— Ну и вопросики у вас. Так, давайте с абьюза со стороны тренеров начнем — тут есть проблема. У каждого тренера свой подход к тренировочному процессу. И точно так же каждый спортсмен требует исключительного подхода к себе. Бывают тренеры, которые немного перебарщивают в своей строгости к спортсменам, не спорю. Но не могу сказать, что этого много сверхмеры. Да, могут поэмоционировать, но не более того. Может, это не очень хорошо сказывается на детской психике и, может быть, этот момент стоит контролировать.

Теперь насчет униформы. Слушайте, ну в гимнастике вот так повелось, что всю жизнь выступали в трико, купальниках, и ничего сверхъестественного в этом не видели. А сейчас вдруг об этом задумываются. Скорее проблема высосана из пальца.

— Ты лично рукоприкладство тренеров в отношении детей видел?

— Даже в моем детстве могло быть так: ты забываешь тянуть носочки, коленки не выпрямляешь, и тебя тренер мог слегка тапочкой по ноге стукнуть. Это не какая-то боль, а скорее попытка акцентировать твое внимание, чтобы ты на психологическом уровне запомнил, за чем следить. Но как такового насилия сейчас намного меньше, чем... даже в советские времена, тогда тренеры были сверхстроги.

— В США есть организация SafeSport, в которую может обратиться ребенок с жалобой. Часто это превращается в хайп, но нужна ли нам некая горячая линия, если тебя тапочкой слишком сильно ударили?

— Очень тонкий, щепетильный момент. В некоторых ситуациях, думаю, было бы полезно иметь возможность обратиться в подобную инстанцию. Но опять же, если такая организация будет, то некоторые будут обращаться по стоящим вопросам, а другие — сводить личные счеты. И к чему это приведет? Мне кажется, лучше, если в федерации будет определенный человек, который будет ответственным за эти моменты.