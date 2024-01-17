Позднякову стыдно, что фехтовальщик Бида находился в сборной России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ему стыдно за то, что бежавший в США фехтовальщик Сергей Бида находился в составе национальной сборной.

«Ребята совершили необдуманный и неправильный поступок. Мне как фехтовальщику стыдно за то, что эти спортсмены были в сборной по фехтованию, когда я работал в федерации. В этом я, наверное, нахожу и свою недоработку, где-то патриотическую составляющую мы упустили», — приводит слова Позднякова ТАСС со ссылкой на «Россия 24».

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика: Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею и Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.