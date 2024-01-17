Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что считает позорным решение российских фехтовальщиков сбежать в США. Она также добавила, что предателей нигде не любят.

«Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена — это государство. Позорно бежать, просто дураки», — сказала Вяльбе РИА «Новости».

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика: Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею и Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.