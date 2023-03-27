Украинская шпажистка Варфоломеева удалила пост про политический плакат на Кубке мира

Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева удалила в соцсетях свой пост, в котором она рассказала, что организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах запретили украинским спортсменкам демонстрировать политический плакат.

В публикации она обвинила Международную федерацию фехтования (FIE) в том, что она «пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали». Позже спортсменка закрыла свой аккаунт.

На Кубке мира по шпагам Варфоломеева попыталась развернуть плакат антироссийского содержания в месте проведения соревнований, но служба безопасности не позволила это сделать. Украинки планировали продемонстрировать плакат и снять видео, однако окранники смогли забрать и свернуть изображение.