0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 13:02

Украинская шпажистка Варфоломеева удалила пост про политический плакат на Кубке мира

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева удалила в соцсетях свой пост, в котором она рассказала, что организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах запретили украинским спортсменкам демонстрировать политический плакат.

В публикации она обвинила Международную федерацию фехтования (FIE) в том, что она «пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали». Позже спортсменка закрыла свой аккаунт.

На Кубке мира по шпагам Варфоломеева попыталась развернуть плакат антироссийского содержания в месте проведения соревнований, но служба безопасности не позволила это сделать. Украинки планировали продемонстрировать плакат и снять видео, однако окранники смогли забрать и свернуть изображение.

Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Жердева снова отчислили
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинским спортсменкам не дали развернуть политический плакат на женском Кубке мира по шпагам