Борис Ротенберг: «Нет претензий к «Ахмату». Грозненцы были готовы перенести матч»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался об инциденте с отравлением футболистов перед матчем с «Ахматом» (0:1) в перенесенном 21-м туре РПЛ.

— Руководство «Сочи» еще не высказывалось по поводу инцидента, который произошел перед матчем с «Ахматом». Как бы вы могли прокомментировать случившееся?

— Инцидент уже прошел. Нет претензий ни к самому клубу, ни к его руководству. Наши ребята находились в гостинице. Руководство «Ахмата» или сам клуб никак не могли повлиять на эту историю. Письмо было написано. Если бы лига, которая вообще никак не отреагировала, отреагировала вовремя, мы могли бы перенести матч. Потому что руководство «Ахмата» было готово на это. У нас нормальные, дружеские отношения с клубом и с их руководством. Поэтому к ним претензий нет. Если бы лига отреагировала, мы бы перенесли игру на резервный день.

— Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что решение о переносе матча в таких ситуациях — за главой РФС Александром Дюковым.

— Письмо в РФС было. Они ждали представления лиги и того, как она это представит. Но дело уже прошло. Чтобы не доводить этот инцидент до скандала, я сказал ребятам: «Выходите играть». И взял ответственность на себя.

— Алаев также заявил, что ситуацию форс-мажором не считает.

— Я считаю, что это именно он. Но уже не о чем говорить. У меня нет претензий. Что было, то было.

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили.