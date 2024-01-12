Дочь Тутберидзе поддержал восточный блок, но опустил Запад. Дэвис/Смолкину пока не видать медалей

Седьмое место после первого дня чемпионата Европы — и обычные 76,33.

Фигурное катание. Чемпионат Европы (Каунас)

Танцы. Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 86,80.

2. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,20.

3. Эллисон Рид/Саулюс Амбрелявичус (Литва) — 80,73.

Расклад перед этим чемпионатом Европы казался почти очевидным — есть две первые пары, итальянцы Гиньяр/Фаббри и британцы Фир/Гибсон, и есть несколько претендентов на бронзу. Во-первых, хозяева Рид/Амбрелявичус, которые своей длинной карьерой и литовским гражданством заработали хотя бы на такую медаль, первую в жизни. Во-вторых, действующие призеры финны Верслуис/Турккила. Ну и наконец грузины Дэвис/Смолкин, которых мы знаем по мемам вроде «мы блатные» и высоким оценкам на чемпионатах России.

Крепкий результат, но низкий рейтинг

Дэвис/Смолкин показали лучший результат среди всех первых разминок, но из-за низкого рейтинга им пришлось выступать в середине «пелетона». Грузинская пара действительно почистила свой танец под попурри Майкла Джексона и отточила — казалась более быстрой, чем на осенних «челленджерах». Хотя получила примерно те же 76,33, что и квартал назад (в серии «Гран-при» экс-россиян не было).

На деле оказалось, что претендентов на бронзу куда больше. Это и мощные (фас, критики лишнего веса) чехи брат и сестра Ташлеровы, и даже французско-русская пара Лопарева/Бриссо, которые в этом сезоне редко набирали сильно выше 77 баллов. А здесь набрали 78,5 — и это был первый черный лебедь для понимающих в «Лебедином озере» Дэвис и Смолкина. Второй — хоть чехи с финнами обогнали их всего на считаные десятые, но таким образом застолбили себе место в последней разминке. А это в таком субъективном виде очевидный фактор. В принципе он сыграл и в ритм-танце — выступай русско-американские грузины ближе к финалу, три сотые финнам точно бы не проиграли.

Но перед заключительным днем соревнований Глеб с Дианой лишь седьмые. И до бронзы прилично — четыре балла.

Судьи помогают своим

Не то чтобы это трагедия — но, если есть возможность прорваться наверх пораньше, лучше ею пользоваться. Место на Евро будет играть роль и на предстоящем чемпионате мира. А следующий сезон вообще предолимпийский. Возможно, в европейском фигурном катании все-таки есть люди, которые не хотят столь быстрого прорыва пары тренеров Новак/Килякова, а де-факто Тутберидзе. Либо они просто не воспринимают вышеупомянутый тренерский дуэт столь серьезно, как монреальских гениев или итальянских специалистов — со всеми из шестерки работают либо одни, либо другие.

Но интереснее, как голосовали судьи. Например, Лопаревой и Бриссо среди прочего помогло присутствие в бригаде французского судьи — она поставила своих соотечественников аж на третье место и почти 80 баллов. Правда, была в бригаде и грузинская судья с очень грузинской фамилией Левшунова. Но она, на удивление, хоть и поставила «своих» четвертыми, но баллов отсыпала даже меньше, чем получилось в итоге, — 76,29. Украинский рефери был почти настолько же лоялен — 76,22, а венгр вообще единственный занес Дэвис/Смолкина в тройку. Не то чтобы это звонок, но можно предположить, с кем отношения в Европе наладить удалось — в сборной Венгрии вообще очень много россиян. Собственно, разделение мнений хорошо видно на картинке.

Были у Дэвис и Смолкина и явные недруги — это та же француженка, чуявшая угрозу. Она решила запихнуть грузин на 10-е место с результатом 71,12. Также в негативную для пары сторону отметились представители Италии, Словакии и Швейцарии. Зато итальянка активно подтаскивала наверх финнов, которые тренируются в Турине.

Но, что интересно, литовских судей в бригаде не было, но почти все единодушно поставили Рид/Амбрелявичус на третье место. И на этом, вероятно, борьба за бронзу уже завершена. Катались они, может, и без видимых ошибок, но и хороший прием хозяев никто не отменял.

Такие вот танцы. А потом удивляются, почему они еле собирают в Каунасе ползала.