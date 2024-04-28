Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:56

«Ахмат» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ахмат» с крупным счетом обыграл «Пари НН» — 5:1.
Фото ФК «Ахмат»
Telegram Дзен

«Ахмат» дома победил «Пари НН» в матче 26-го тура чемпионата России — 5:1. Встреча прошла «Ахмат-Арене».

Счет в матче на 25-й минуте открыл нападающий грозненской команды Мохамед Конате. На 42-й минуте форвард нижегородцев Николоз Кутателадзе сравнял счет. В концовке первого тайма полузащитник Владислав Камилов вывел «Ахмат» вперед.

На 53-й минуте Конате забил свой второй гол в матче. Через две минуты полузащитник «Пари НН» Кирилл Боженов получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого голы в игре забили защитник «Ахмата» Милош Шатара (64-я минута) и полузащитник Лечи Садулаев (87-я).

«Ахмат» (29 очков) выиграл третий матч подряд и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
5:1
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
22
38
Читайте также
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Ташуев — о возможной работе в «Пари НН»: «Готов к любым предложениям, но сейчас готовлю мангал»
«Ахмат» — «Пари НН»: видео голов
Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров: «Три победы подряд в РПЛ дорогого стоят»
В «Пари НН» заявили о возможной отставке Юрана: «Будут приняты управленческие решения»
Гендиректор «Пари НН» — о разгроме от «Ахмата»: «Это черный день в истории команды»
РПЛ: «Спартак» — «Локомотив», «Динамо» — «Зенит». Расписание и результаты 26-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гол Языджи принес «Лиллю» победу над «Метцем»

Идову спрогнозировал точный счет в матче «Спартак» — «Локомотив»