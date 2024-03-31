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Чемпионат мира

Сегодня, 14:45

Базарова: «Браун всегда без четверных, но до сих пор на высоких местах. У нас парни в 45 лет откатают не хуже»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-чемпионка Европы Вера Базарова, выступавшая в паре с Юрием Лариновым, в интервью «СЭ» поделилась мнением об американском одиночнике Джейсоне Брауне.

«У нас теперь есть свой парень, который владеет акселем в четыре с половиной оборота. А на международной арене в пятерке Джейсон Браун. Он всегда, конечно, катался без четверных, но до сих пор занимает высокие места. Я участвую в шоу, у нас все парни откатают, на мой взгляд, не хуже него, а им уже по 45 лет.

Евгений Семененко, на мой взгляд, точно был бы в тройке на чемпионате мира. Единственное, хочется поменьше скандалов, побольше спорта. Сейчас модно смешивать спорт и шоу-бизнес, но на пользу ли это идет самим спортсменам? Я не сторонник такой гремучей смеси. Ребята пытаются проявить себя, но почему-то не на льду, а как-то иначе», — сказала Базарова «СЭ».

 
Вера Базарова и&nbsp;Юрий Ларионов. «Хорошо, что нас не отпустили в другую сборную — потом корила бы себя за предательство». Базарова — о смене гражданства и ЧМ без россиян

Победителем чемпионата мира-2024 по фигурному катанию стал американец русского происхождения Илья Малинин. По сумме двух прокатов 19-летний спортсмен набрал 333,76 балла.

В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Что касается Джейсона Брауна, то 29-летний американец занял пятое место (274,33).

Фигурное катание
Вера Базарова
Джейсон Браун
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