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Сегодня, 09:50

Глебов: «Если победим «Зенит», то примем тонну самогона от болельщика «Динамо»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

Ранее бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин заявил о готовности подарить ростовскому клубу тонну самогона в случае победы над «Зенитом» в матче 30-го тура РПЛ.

«Оценка «Ростову»? Пусть тренер ставит. Кто станет чемпионом России? Не знаю, посмотрим. Болельщик «Динамо» пообещал тонну самогона, если обыграем «Зенит»? Если победим, конечно, примем», цитирует Глебова «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53). «Ростов» располагается на 6-й строчке (43).

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
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