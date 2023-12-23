16-летняя ученица Тутберидзе обыграла всех.

Чемпионат России

Женщины. Итог

1. Аделия Петросян — 246,53

2. Софья Муравьева — 239,40

3. Камила Валиева — 237,99

После короткой программы женщины расположились в турнирной таблице достаточно плотно. А лидирующая Камила Валиева оторвалась лишь на три балла от ближайшей преследовательницы Аделии Петросян. Поэтому было очевидным то, что судьба медалей будет решаться в произвольной программе. При этом шансы разбавить тройку лидеров в теории были и у фигуристок, занявших с 4-го по 7-е место. Отрыв от первого места составлял менее десяти баллов. От них лишь требовалось успешно исполнить свой контент и ждать развязки турнира. Но не все воспользовались этим шансом.

Садкова открыла парад ультра-си, Горбачева испортила тулуп

В первых двух группах выступали фигуристки, которые не сумели попасть в сильнейшую разминку, но имели свои козыри и надежду подняться выше в итоговом зачете. Дарья Садкова не слишком удачно исполнила короткую программу и пыталась реабилитироваться в произвольной.

15-летняя фигуристка успешно приземлила один из двух четверных тулупов, причем в каскаде. Второй квад Садкова завалила, но все же сумела набрать хорошую сумму баллов и ворваться в топ-10.

У Майи Хромых произвольная программа не удалась от слова «совсем». Фигуристка упала 4 (!) раза, получила аж шесть штрафных баллов и оказалась на самом дне турнирной таблицы. После проката общаться со СМИ ученица группы Тутберидзе не стала. Да и что тут можно сказать после такого неудачного выступления.

Алина Горбачева не очень хорошо выступила с короткой программой — подвело падение на слайде. Но и произвольную фигуристка откатала не на свой максимум. Своим козырем спортсменка не воспользовалась — сдвоила четверной сальхов. Да еще и ошиблась на тройном лутце.

В итоге Горбачева набрала по сумме за две программы только 214,87 балла. Для сравнения, на победном юниорском первенстве России Алина набирала на 10 баллов больше. Но на чемпионате страны год назад фигуристка набрала меньше. Так что хотя бы это спортсменка может себе занести в актив.

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фролова боролась с болезнью, Синицына преодолевала страх

Фигуристка Фролова еще накануне говорила, что умудрилась заболеть перед чемпионатом России. А утреннюю тренировку накануне произвольной программы Анна была вынуждена прервать — вероятно, из-за плохого самочувствия. Тем не менее было принято решение не сниматься с соревнований и выступать.

И Фролова откатала чисто! Фигуристка успешно справилась со всеми своими элементами, а после проката просто опустилась на лед. Было видно, что Анне тяжело: все-таки болезнь дает о себе знать. Но попадание в топ-5 чемпионата России дорогого стоит.

Ксения Синицына остановилась в шаге от тройки лидеров в короткой программе, что уже можно считать вполне хорошим результатом. Но, видимо, осознание того, что призовые места совсем рядом, оказало давление на фигуристку. На разминке перед выступлением было видно, что спортсменка очень сильно нервничает.

Однако во время проката Синицына сумела побороть свое волнение. Ксения не исполняла ультра-си, но в ее выступлении было нечто другое, что цепляло не меньше, — а именно мастерство катания и точное попадание в музыкальные акценты. Для истинных ценителей фигурного катания все это — не пустые слова.

«У нее есть свой стиль. Никто не катается в музыку так, как она», — отозвалась о выступлении Ксении Татьяна Тарасова. В итоге Синицына вполне ожидаемо оставила за собой всех предыдущих участниц и заняла почетное четвертое место с добротной суммой баллов — 223,81.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Муравьева победила аксель, Петросян покорились два квада из трех

После короткой программы фигуристка академии Евгения Плющенко испытывала смешанные чувства. С одной стороны, Муравьевой наконец-то покорился тройной аксель — после неудачных попыток в Москве. С другой — Софья допустила досадное падение с дорожки шагов и потеряла несколько драгоценных баллов.

На тренировке и разминке перед прокатом фигуристка успешно справлялась с тройными акселями. Поэтому совершенно неудивительно, что и в произвольной программе триксель Муравьевой покорился — да еще и в каскаде. С остальными элементами Софья отлично справилась: была и секвенция из тройного флипа и двух двойных акселей, и лутц — тулуп.

Ее выступление вызвало реплику «Браво!» со стороны Татьяны Тарасовой и выглядело весомой заявкой на победу. Но только до выступления следующей спортсменки — Аделии Петросян. Ученица Этери Тутберидзе, правда, неудачно начала произвольную программу — упала с четверного флипа. Но затем не дала усомниться в своих чемпионских амбициях — приземлила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным.

В итоге Петросян и Муравьеву разделили шесть баллов. Примерно столько Софья потеряла в короткой программе из-за падения на дорожке шагов. Получается, что эта нелепая ошибка стоила фигуристке золотой медали... Но все же Софье есть что записать себе в актив после этого турнира — не только титул вице-чемпионки страны, но и победу над тройным акселем, с которым она так упорно боролась на «Гран-при» в Москве.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Падение с четверного тулупа отбросило Валиеву на третье место

Как и в короткой программе, Валиевой выпало завершать выступления женщин. На тренировках четверной тулуп у нее не шел. Камиле ни разу не удалось приземлить его чисто — ни отдельно, ни в прокате. В конечном итоге и в произвольной программе фигуристка не смогла исполнить квад. И отсутствие элемента ультра-си не просто лишило ее золота, но и оставило без серебра.

Камила успешно справилась с остальными элементами своей программы: прыжковые в плюсовой зоне, непрыжковые — на максимальные уровни. Но для итоговой победы и даже для серебряной медали всего этого оказалось недостаточно. Валиева получила за прокат произвольной программы 156,14 балла.

Примерно столько же она получала и ранее за похожие прокаты с падением с квад-тулупа. На тех же этапах «Гран-при» в прошлом сезоне. В текущем Камила набирала меньше на обоих этапах «Гран-при», но и выступала на них хуже. На чемпионате России Валиева показала лучшие прокаты в сезоне и в короткой, и в произвольной программах, но с нынешним уровнем конкуренции этого, увы, недостаточно.

«Обидно для Камилы, но честно», — заключила Татьяна Тарасова после выставления оценок.

Валиева стал бронзовым призером, Муравьева, победившая аксель, забрала серебро. А Петросян, которая успешно приземлила два из трех четверных прыжков, впервые в карьере стала чемпионкой России.