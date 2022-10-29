Аделия Петросян: «Не считаю себя первым номером группы, у нас есть Валиева и Акатьева»

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала короткую программу на втором этапе «Гран-при России» в Сочи. 15-летняя спортсменка впервые в карьере исполнила тройной аксель на соревнованиях

«Неидеальный каскад, но рада, что смогла сделать тройной аксель, — сказал Петросян. — Мыслей не было о нем, просто знала, что хочу именно сегодня его попробовать. В принципе, решила сегодня на тренировке его делать. Я последние полторы недели накатывала его, но сегодня настояла. Все, конечно, решается с тренерами, но я просто шла и делала его. Когда заполняла контент, поставила двойной аксель, потому что тогда он был не очень готов».

Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, набрала за свой прокат 78,92 балла и лидирует после короткой программы.

«Все, конечно, очень любят наших взрослых спортсменок, я и сама их очень уважаю. Поэтому понимаю, что происходит. Зал будет поддерживать взрослых спортсменок больше, чем молодых. Я не считаю себя первым номером группы, у нас есть и Камила Валиева, и Соня Акатьева. Могу ли сказать спасибо родителям за то, что родили в июне? Да нет, странный вопрос. (смеется.) Родила бы меня мама позже, ничего страшного бы не случилось, без разницы. Это неважно», — подчеркнула Петросян.