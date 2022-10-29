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Гран-при России

Сегодня, 13:00

Второй этап «Гран-при» России: расписание и результаты дня 29 октября

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В субботу, 29 октября, в Сочи начнется второй этап Гран-при России «Бархатный сезон». В первый соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступят с короткими программами.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Танцы на льду, ритм-танец — 13.30

Первая разминка

1. Александра Буторина — Никита Сборик

2. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано

3. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

4. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Женщины, короткая программа — 14.30

Первая разминка

1. Рената Губашева

2. София Захарова

3. Арина Видинеева

4. Дарья Третьякова

5. Виктория Федянина

6. Вероника Яметова

Вторая разминка

7. Анастасия Морозова

8. Софья Чаплыгина

9. Александра Трусова

10. Аделия Петросян

11. Вероника Малышева

12. Софья Самоделкина

Пары, короткая программа — 16.15

Первая разминка

1. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков

3. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев

Вторая разминка

4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

5. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

6. Карина Акопова — Никита Рахманин

Мужчины, короткая программа — 17.30

Первая разминка

1. Даниил Постарнаков

2. Андрей Анисимов

3. Максим Варакин

4. Кирилл Кельманов

Вторая разминка

5. Петр Гуменник

6. Артем Ковалев

7. Егор Карнаухов

8. Марк Кондратюк

9. Алексей Ерохов

Второй этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
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