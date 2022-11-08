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Гран-при России

Сегодня, 15:07

Авербух надеется, что Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате России по фигурному катанию

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал новость о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропустят этап «Гран-при России» в Москве.

«Ждем ребят на чемпионате России. Это главный турнир, который определяет состав сборной России. Соответственно, они не смогут выступить в финале «Гран-при России». Конечно, спортсменам надо соревноваться, но у них очень интересная программа, они хорошо готовы, поэтому будем ждать ребят на чемпионате России», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря, а финал «Гран-при России» — в Сочи с 3 по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/16271295?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Илья Авербух
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Тарасова объяснила, почему фигуристы Дэвис и Смолкина пропустят этап «Гран-при России» в Москве

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