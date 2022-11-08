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Гран-при России

Сегодня, 13:15

Тарасова объяснила, почему фигуристы Дэвис и Смолкина пропустят этап «Гран-при России» в Москве

Артем Бухаев
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» предположила, почему фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе «Гран-при России» в Москве.

«Ничего страшного. Они тренируются в США. Тяжело добираться, а потом еще обратно ехать. Сейчас это очень трудно. Выступят ли они на этапе в Перми? Ближе к чемпионату России. В Перми ведь соревнования будут попозже, чем в Москве», — сказала Тарасова «СЭ».

Этап «Гран-при России» в Москве пройдет с 11 по 14 ноября. Соревнования в Перми состоятся с 25 по 28 ноября.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря в Красноярске.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Татьяна Тарасова
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