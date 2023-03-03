Энберт заявил, что в финале Гран-при России будет ждать четверной тулуп от Туктамышевой

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире Александр Энберт заявил, что будет ждать четверной тулуп в исполнении Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при России.

«Я буду ждать четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой. Конечно, его хочется наблюдать на соревнованиях. Вряд ли Лиза решила выучить этот элемент, чтобы прыгать его только на тренировках. Сейчас для победы в женских соревнованиях четверной нужен. Станет ли финал Гран-при тем самым турниром, где она попробует его исполнить — я не знаю. Может быть, здесь Алексею Николаевичу, как тренеру, виднее, насколько Лиза готова. Но я, как болельщик, жду», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23 пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 марта. В женской части соревнований примут участие Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Камила Валиева, Аделия Петросян и другие фигуристки.

Свои короткие программы женщины представят 4 марта, а произвольные — день спустя. В прямом эфире все выступления покажет официальный сайт Первого канала.