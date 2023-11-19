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Гран-при России

Сегодня, 14:46

Гуменник — о тактике: «Понимал, что нужен хороший прокат, и отказался от четверного лутца»

Гуменник подвел итоги «Гран-при России» в Самаре
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Сегодня маятник качнулся в нужную сторону, так что все сложилось в произвольной. У меня было два варианта с сальховым и лутцем, склонялись больше к лутцу, настраивались на него, но наш хореограф Ольга Глинка не хотела, чтобы я с лутцем не катал. Я правда не понимал причину, поэтому мы договорились на разминке сначала посмотреть. Не получилось, поэтому сказали убирать. В итоге получился такой контент, и мы видим как здорово вышло. С лутцем результат, возможно, был бы непредсказуемый, а так как другие ребята хорошо откатали мне нужно было на максимум выступить.

Я понимал, что максимальные баллы нужны, чтобы чисто откатать. Слышал, что у Романа оценки очень высокие, поэтому нужно сильно постараться. Если бы я так проигрывал, что единственным, что могло бы меня спасти — это прокат с лутцем, то я пошел бы на него. Или если был бы большой запас по баллам рискнул бы. Потому что хочется уже идти вперед. В прошлом году я нормально стабилизировал этот прыжок. Программа с тремя четверными, конечно, легче, чем когда четыре четверных прыжка, — сказал Гуменник.

Петр набрал 300,66 балла по сумме двух программ и занял первое место.

Фигурное катание
Петр Гуменник
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