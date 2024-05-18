Источник: «Крыльям Советов» обещали 20 миллионов рублей за победу над «Динамо»

«Крыльям Советов» за победу над «Динамо» в 29-м туре РПЛ обещали премию в размере 20 миллионов рублей на команду, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

При этом неизвестно, кто именно предлагал самарскому клубу вознаграждение («Краснодар», «Зенит» или некто другой) и согласились ли самарцы принять эти деньги.

18 мая «Крылья Советов» уступили «Динамо» со счетом 1:4. Игра прошла в Москве на «ВТБ Арене».

Бело-голубые набрали 56 очков и укрепились на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Однако у идущих следом «Зенита» и «Краснодара» еще по одному матчу в запасе. «Крылья Советов» занимают восьмое место (40).