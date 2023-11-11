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Гран-при России

Сегодня, 17:25

Валиева — о выступлении в Казани: «Мне предлагали поехать в Красноярск, но тогда я была физически не готова»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Камила Валиева прокомментировала победу в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

— Публика невероятно принимает. Очень приятно, благодарна всем за такую поддержку. Рада, что наконец-то начала соревновательный сезон. Подготовка шла как обычно в целом. Конечно, были сложности, позади теперь все. Пыталась восстановиться настолько насколько это возможно, в такой форме поэтому. Сейчас как можно больше нужно нарабатывать прыжки ради прокатов чистых. Соскучилась по соревнованиям, здорово начинать в Казани, столько поддержки, криков, трибуны аплодировали.

Мне предлагали поехать в Красноярск, но я чисто физически не была готова тогда. Там были соревнования на две недели раньше, и чтобы показать результат целостный нужно чуть больше подготовится, поэтому сказала, что мне нужны Казань и Москва, — сказала Валиева.

На вопросы о слушаниях в Спортивном арбитражном суде журналистам запретили спрашивать в ФФККР.

Фигурное катание
Камила Валиева
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