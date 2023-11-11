Камила Валиева прошла допинг-контроль после победы в короткой программе в Казани

Олимпийская чемпионка Камила Валиева после победы в короткой программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани отправилась со своей мамой Алсу Валиевой в сопровождении медиков на допинг-контроль.

За прокат короткой программы на турнире «Идель» фигуристка набрала 81,09 балла за прокат.

Накануне завершились слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по допинговому делу Валиевой. Камила принимала участие в слушаниях дистанционно. Вердикт по делу Валиевой будет вынесен в начале следующего года.

Допинг-контроль промежуточного лидера — обязательная и рядовая процедура для фигурного катания.