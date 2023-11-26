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Гран-при России

Сегодня, 20:51

Степанова: «Когда ты лидер сборной, ты должен держать уровень и всегда его повышать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дарья Алексеева
Корреспондент
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Прекрасное состояние, прекрасное настроение, — заявила Степанова. — Потому что соревнования подошли к концу. Они были напряженными, потому что в родных, можно сказать, стенах, с родными на трибунах».

«Очень интересно сравнить эмоции перед стартом и после него, — отметил Букин. — Сейчас это счастье, радость, удовольствие. Какая-то очередная цель. А перед стартом все мысли очень сосредоточены».

«Ты не знаешь куда их деть, что с ними сделать, что предпринять, чтобы снять груз тревоги и ответственности, — добавила Степанова. — Нас большой период времени не было, и сейчас это заново зарождается. Когда ты лидер сборной, ты должен держать марку, держать уровень и всегда его повышать. С возрастом больше ответственности. Я помню, как Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон настраивались перед стартами, хотя они — космическая пара и великолепные спортсмены. Были моменты, когда они очень сильно нервничали. Думаю, каждая пара нервничает по-своему».

«Когда тебе не все равно на катание, ты будешь нервничать всегда, — сказал Букин. — Пока ты горишь этим делом, пока тебе не все равно, ты будешь перед стартом нервничать. Иначе быть не может. Даже на шоу, бывает, нервничаешь».

Степанова и Букин стали победителями шестого этапа «Гран-при», набрав 235,78 балла. Вторую строчку заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (220,32 балла), на третьем месте — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58).

Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
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