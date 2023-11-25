Тарасова считает, что Муравьева не готова к тройному акселю

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлении ученицы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Соня Муравьева попробовала сделать тройной аксель, но пока она к нему еще не готова. Для того, чтобы быть готовой надо пробовать. Она молодец, что на это пошла. Надо же когда-то пробовать», — сказала Тарасова «СЭ».

Камила Валиева получила 81,27 балла и стала первой. Второе место заняла Софья Муравьева, набравшая 76,67 балла. Третий результат у Вероники Яметовой (70,67).