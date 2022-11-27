Ученик Мишина два года подряд выступал на фоне болезни в Перми

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о состоянии здоровья на этапе «Гран-при» Перми и о суровой реакции тренера Алексея Мишина на прокат в короткой программе:

— Как тебе есть мороженое после проката?

— Да я и так тут заболел, мне терять было нечего после произвольной. Долго выставляли оценки, проголодался.

— Поэтому пропустил утреннюю тренировку?

— Да. Мне что-то не везет с пермским климатом. Я в прошлом году приехал и выступал, как это выяснилось позднее, по приезде домой и сдаче теста на ковид, будучи больным коронавирусом в произвольной программе здесь, это прошлый год, на этапе Кубка России. А в этом году в первый день почувствовал недомогание и, к сожалению, самочувствие ухудшалось в течение времени, вчера после короткой совсем было тяжело, уже на ней я сильно устал и было принято решение пропустить сегодня утреннюю тренировку перед произвольной и копить силы.

— Алексей Николаевич сурово отреагировал на прокат короткой программы.

— Я не сделал петлю в крюке перед техбригадой, эта же ошибка у меня была и в Самаре. Два раза одно и тоже сделал.

— Помог пропуск тренировки?

— Да, было лучше, конечно. В 10 утра, когда было принято решение о пропуске тренировки, самочувствие было совсем ужасное. Но мысли о снятии не возникало.

— Но все равно зашел на квад.

— Алексей Николаевич вообще удивился, что на него пошел, по-моему, никто не рассчитывал на это. Мы планировали, но, видимо, из-за того, что у меня такое самочувствие, думали, я не буду идти на него.

— Вдохновила победа Туктамышевой на прокат?

— Не вдохновила, я просто порадовался за нее сильно, а вдохновить ничего не могло, если бы еще вторая ноздря была заложена, то совсем было бы плохо. А так меня вдохновила левая ноздря.

— Тебя сравнивали с Драко Малфоем — как тебе это?

— Да, где-то читал такое, но раньше, когда маленьким был. Это ни приятно и не обидно, если кто-то хочет видеть отличительные черты Драко Малфлоя во мне, то почему нет?

— Сам с каким персонажем себя ассоциируешь?

— Вы задаете мне вопрос и делаете это без должного уважения. Нет, ни с кем.

— Следующий турнир — чемпионат России?

— Надеюсь, да.