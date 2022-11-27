Мишин прокомментировал победы Туктамышевой и Семененко на этапе «Гран-при России» в Перми

Тренер Алексей Мишин рассказал о главной задаче, которую удалось решить на этапе «Гран-при России» в Перми. Ученики 81-летнего специалиста Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко победили на этапе, Матвей Ветлугин занял шестое место.

«Я рад, что наши ребята, наряду с художественным видением мира и показанной высокой техничностью, решили главную задачу — задачу стабильности. Спортсмен, выступающий неровно и неуверенно, не может быть претендентом на серьезное спортивное будущее», — заявил Мишин.