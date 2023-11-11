Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Допинг

Сегодня, 16:58

Валиева не стала отвечать на вопросы о слушаниях в CAS

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Камила Валиева после победы в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани не стала говорить с журналистами на тему слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Накануне выхода на лед Валиева участвовала в слушаниях по допинговому делу Камилы в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

«На вопросы по суду не отвечаем, разговариваем только по «Гран-при». По соревнованиям — любой вопрос», — сказала пресс-атташе федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина. Валиева никак не прокомментировала вопрос.

17-летняя фигуристка лидирует на этапе «Гран-при» в Казани после короткой программы, она набрала 81,09 балла за прокат.

10 ноября CAS завершил слушание по делу Валиевой, чья допинг-проба во время чемпионата России в декабре 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Информация об этом допинг-тесте стала известна только после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, по итогам которого спортсменка завоевала золотую медаль.

В CAS заявили, что решение по делу Валиевой будет вынесено в январе 2024 года.

Камила Валиева. Вердикт CAS по Валиевой точно кого-то не устроит. Россия и США должны провести реванш за медаль

Фигурное катание
Камила Валиева
4
Читайте также
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владислав Дикиджи: видео короткой программы на «Гран-при России» в Казани

Макар Игнатов: видео короткой программы на «Гран-при России» в Казани