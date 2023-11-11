Валиева не стала отвечать на вопросы о слушаниях в CAS

Олимпийская чемпионка Камила Валиева после победы в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани не стала говорить с журналистами на тему слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Накануне выхода на лед Валиева участвовала в слушаниях по допинговому делу Камилы в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

«На вопросы по суду не отвечаем, разговариваем только по «Гран-при». По соревнованиям — любой вопрос», — сказала пресс-атташе федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина. Валиева никак не прокомментировала вопрос.

17-летняя фигуристка лидирует на этапе «Гран-при» в Казани после короткой программы, она набрала 81,09 балла за прокат.

10 ноября CAS завершил слушание по делу Валиевой, чья допинг-проба во время чемпионата России в декабре 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Информация об этом допинг-тесте стала известна только после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, по итогам которого спортсменка завоевала золотую медаль.

В CAS заявили, что решение по делу Валиевой будет вынесено в январе 2024 года.