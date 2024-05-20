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20 мая, 23:25

Акинфеев продлит контракт с ЦСКА на будущей неделе

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Игорь Акинфеев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время продлит контракт с клубом, принципиальное соглашение достигнуто.

Нынешний контракт 38-летнего вратаря с армейцами действует до окончания сезона-2023/24.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России и по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, в сезоне-2004/05 голкипер выиграл с красно-синими Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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