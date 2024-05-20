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Сегодня, 10:25

Силкин: «В РПЛ везут иностранцев не первой свежести»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подверг критике уровень иностранных игроков, выступающих в РПЛ.

«Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке? Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших. Но зачем нужен такой иностранец, который по воротам не попадает? Я имею в виду Кади из «Краснодара». Причем даже тренер говорит, что он уже четвертый раз не попадает. Так зачем он нужен? Если он в пустые не попадает, то когда там вратарь, он и подавно не попадет! Мне кажется, прошли времена, когда в Россию привозили футболистов не по спортивному принципу. Просто нам везут иностранцев не первой свежести», — цитирует Силкина Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний Кади отыграл 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

В 2024 году бразилец является худшим завершителем атак в РПЛ. Футболист не забил ни одного гола после 20 нанесенных ударов при показателе xG 2,4.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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