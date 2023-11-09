Валиева вернулась домой накануне нового раунда суда. Чего ждать от «Гран-при» в Казани?

У Камилы будет серьезная конкурентка.

Российская серия «Гран-при» возвращается после непродолжительной паузы. В Казань уже приехали юниоры, а с субботы на лед выйдут и взрослые участники уже четвертого этапа серии. Наконец-то в деле будет и главная звезда отечественного фигурного катания последних лет — Камила Валиева. Как и в прошлом году, Валиевой предоставили возможность выступить на родной арене в столице Татарстана. Однако в этот раз атмосфера, вероятно, будет не такая праздничная, ведь параллельно в швейцарской Лозанне идет новый раунд слушаний по допинговому делу Камилы. Как это скажется на настроении самой фигуристки?

Камила не пропустит этап даже во время суда

Федерация фигурного катания на коньках России уже приучила нас, что громкие анонсы часто не совпадают с действительностью. Каждый из трех предыдущих этапов терял главных лиц еще до старта. Причем, что обиднее всего для зрителя, об отказе фигуристов участвовать узнавали за пару дней до старта, когда уже были куплены билеты как на сами соревнования, так и билеты на самолет и гостиницу для болельщиков из других городов... Поэтому в то, что Камила Валиева все-таки выступит в Казани, тоже поначалу не верили. Но гендиректор ФФККР Александр Коган еще две недели назад в Красноярске уверил всех, что олимпийская чемпионка Пекина-2022 до Татарстана доедет. «В планах изменений нет, выступления не совпадают напрямую со слушаниями. Камила настаивает на своем участии в соревнованиях», — сказал он тогда журналистам.

Со здоровьем у Валиевой вроде бы все в порядке, с желанием выступать — тоже. Камилу отлично встречали в родном городе год назад, и сама фигуристка по-настоящему кайфовала от прокатов в «Спорт сарае», выдавая четверные на бис. Но есть другая проблема — слушания в Спортивном арбитражном суде. Дело Валиевой до сих пор рассматривается, и очередной раунд CAS назначил на 9 и 10 ноября. Напрямую с датами выступления Камилы он не совпадает. В пятницу у нее тренировочный день на соревновательной арене, а короткая программа — в субботу, 11 ноября. Только в пятницу вердикт наверняка не озвучат, а значит, тревожность за исход дела сохранится.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В парах и у мужчин многое предрешено

Только вот для Валиевой подобная ситуация не нова. Вспомним, под каким давлением была девушка во время личного турнира на Олимпиаде в Пекине, когда до последнего не знала, допустят ее или нет, а потом столкнулась с ярко выраженным негативом со стороны недоброжелателей. Несмотря на судебные тяжбы, она здорово провела весь прошлый сезон, этой осенью выходила на контрольные прокаты сборной за пару дней до слушаний в CAS. Так что наверняка она нашла для себя способ абстрагироваться. К тому же этому явно поспособствует домашняя атмосфера. Для одиночных видов родные трибуны и поддержка земляков часто понятие эфемерное, но не в случае с Валиевой. Казань любит Камилу, а Камила любит Казань — так что положительных эмоций, которые перекроют переживания, будет достаточно.

Будет у Валиевой и спортивный азарт. Наконец-то на этапах российского «Гран-при» еще до старта заметна конкуренция. В столицу Татарстана приезжает Софья Муравьева — прима академии Евгения Плющенко с упором на артистизм, и Алина Горбачева, победительница прошлогоднего юниорского первенства страны и главный ньюсмейкер конца этого лета. История с бегством из дома, похоже, в прошлом — сейчас Горбачева полностью в работе и к турниру в Казани готовит четверной сальхов. Выступление в Омске ей не удалось, так что на втором этапе «Гран-при» надо исправляться. Изначально в списках участниц были еще Вероника Жилина и Анастасия Зинина — с ними «Идель» и вовсе выглядела как мини-чемпионат России. Однако и без них точно будет на что посмотреть. Ведь Камила пока элементами ультра-си нас не радует, так что безоговорочным фаворитом ее пока не назвать.

Зато явный фаворит есть у мужчин — это Евгений Семененко. Действующий чемпион страны в неплохой форме, а из соперников выделяются разве что Макар Игнатов и Глеб Лутфуллин. Есть, конечно, еще и Даниил Самсонов, но существует подозрение, что Даниил так и останется вундеркиндом, не реализовавшим свой потенциал. Еще меньше интриги в парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов просто не могут проиграть. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов быстро прогрессируют, еще заметнее рост у дуэта Елизавета Осокина/Артем Грицаенко. И все-таки им пока далеко до чемпионов мира и Олимпийских игр. Единственный вопрос — сможет ли со второй попытки войти в число призеров Денис Ходыкин со своей новой партнершей Таисией Собининой. Однако пока ответ скорее отрицательный — пара только в стадии формирования, о чем говорили и сами ребята в недавнем интервью «СЭ».

«Гран-при России». Этап в Казани

11 ноября, суббота

13.30 Мужчины. Короткая программа

15.15 Женщины. Короткая программа

17.45 Пары. Короткая программа

12 ноября, воскресенье

13.00 Мужчины. Произвольная программа

15.00 Женщины. Произвольная программа

17.00 Пары. Произвольная программа



Предварительный состав участников

Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.