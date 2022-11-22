Танцовщик Полунин рассказал о желании поучаствовать в «Ледниковом периоде»

Российский артист балета Сергей Полунин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к шоу «Ледниковый период». Он стал одним из судей проекта, в котором участвует его жена Елена Ильиных.

— Слежу обязательно, потому что моя жена Елена тут катается (смеется). Честно, «Ледниковый период» — одна из моих любимых передач. Вот правда. Когда видишь лед, сразу праздничное настроение и правильная эмоция возникает. Всегда интересно смотреть — как праздник на душе. Плюс здесь много креатива. Постоянно придумывается что-то новое, очень заметен элемент искусства. Команде надо поставить 20 номеров за неделю. Это серьезная работа. Я ставлю два-три соло-номера в год, может быть. А здесь каждую неделю нужна новая композиция, новая задумка. За этим интересно наблюдать. Каждый участник вызывал новые эмоции. Чего не ожидаешь. Думаешь: ну сейчас выйдут и будет повтор предыдущей программы. А они — раз! — и удивляют.

— Если бы вам предложили поучаствовать в «Ледниковом», согласились бы? Пара с Еленой Ильиных просится.

— Очень хотелось бы на самом деле. Но не хочется так: от тебя чего-то ждут, а ты потом выходишь и не справишься. Это сидит в голове. Не то чтобы я стесняюсь... Но боязно, — сказал Полунин.