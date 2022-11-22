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Фигурное катание
Ледниковый период

22 ноября, 17:00

Полунин: «Елена Ильиных сейчас не тренирует»

Полунин сообщил, что Ильиных сейчас не тренирует
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Сергей Полунин и Елена Ильиных.
Фото Соцсети
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Российский артист балета, муж фигуристки Елены Ильиных Сергей Полунин рассказал «СЭ» о занятости жены и о детях пары. У супругов двое сыновей: Мир и Дар.

— За спортивным фигурным катанием следите?

— Да, мне очень нравится спортивная гимнастика и фигурное катание. Иногда надо куда-то бежать, и ты включаешь — и такой: надо посмотреть. Или часто так: с сыном надо провести время, давно не видел. Надо бежать, а тут на «Ледниковый период» попал. И так хочется посмотреть!

— Дети в основном на Елене?

— Когда идет «Ледниковый период», мы Елену вообще не видим. Три месяца она каждый день с девяти утра до часу ночи на катке. Сейчас компактнее производство передачи, за неделю-полторы надо поставить два номера. Это сильный стресс. Причем я знаю, что все участники все время на льду — независимо от уровня подготовки.

— Но Елена сейчас меньше тренирует, насколько понимаю.

— В этом году не тренирует, да, но все время на льду. Так что ждем Елену с детьми дома (смеется). Потом будем проводить с ними максимальное время, — сказал Полунин.

Сергей Полунин и&nbsp;Елена Ильиных. «В балете — как и в спорте, есть отмена русских». Сергей Полунин — о требованиях американцев и родном Херсоне
Елена Ильиных
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Танцовщик Полунин рассказал о желании поучаствовать в «Ледниковом периоде»