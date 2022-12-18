В «Ледниковом периоде» разборки: Траньков лютует из-за оценок своей жены, жена Авербуха рвется к победе

Ближе к финалу эмоций все больше.

Наконец-то началось. Участники «Ледникового периода» стали напрямую высказывать недовольство своими оценками — а наверху таблицы существенные изменения. Что произошло в проекте на 10-й неделе сезона?

Траньков бойкотирует шоу

Основная сюжетная линия выпуска сформировалась вокруг пары Татьяна Волосожар/Вячеслав Чепурченко. Подбросил дровишек в костерок актер сразу в превью номера:

— Мы прокатываем программы тяжелого уровня с тяжелыми элементами. Прокатываем чисто, и нам ставят 5,9. А другим парам говорят: «Вот вам 6,0, спасибо, что номер есть. Нас это немного обескураживает. Из-за этого мы сплотились», — сказал Чепурченко.

Собственно, это продолжилось и в 10-м выпуске. 12 баллов снова отдали почти всем парам — но не этой. Татьяна Навка и участник прошлогоднего проекта Кирилл Зайцев поставили 5,9 за артистизм. И было видно, что Волосожар и Чепурченко ощутимо недовольны.

Анна Щербакова начала интервью со слов «честно, я с оценками судей не согласна». Представьте такое от нее после соревнований? Звучит из области фантастики Стругацких или постмодернизма Пелевина. А олимпийская чемпионка сделала правильную подачу своим собеседникам. Но теперь уже они были в роли Щербаковой-спортсменки и не стали ее принимать и разносить жюри. Отбились, мол, артистизм — наука неточная, и тут «кому как легло». Волосожар просто добавила, что расстроена.

Кто расстроился еще сильнее — так это муж Татьяны и партнер в спорте Максим Траньков. Он выложил фото одной из сложных поддержек пары и риторически спросил: «5,9... Есть вопросы, почему ноги моей не будет в ЛП?»

Тарасова восхитилась героизмом Тотьмяниной

Программа Волосожар/Чепурченко действительно была самой сложной на неделе. Фигуристка и актер сделали синхронный прыжок в шпагат, была поддержка в «пистолетике», несколько «корабликов» от Вячеслава, он даже попытался сделать вращение в темпе партнерши. Ну а по артистизму и качеству юмора в номере, который не понравился Навке, спорить бесполезно — смотрите сами. Есть подозрение, что организаторы просто не хотели бы видеть Волосожар второй год подряд победителем проекта. Для драматургии вывести на первое место Евгению Медведеву после бегства Дани Милохина выгоднее. А есть же еще жена Авербуха Лиза Арзамасова со звездным Никитой Кацалаповым — к их высоким оценкам и блату обязательно придерутся.

Не пытаясь спорить о том, кто лучше, скажу лишь, что для проекта подобные разборки, как правило, хороши. Значит, будет история и повод продолжать.

Второй, более позитивный инфоповод в «Ледниковом периоде» на этой неделе — выступление Татьяны Тотьмяниной, тяжело травмировавшейся в прошлом прокате. Ей и Ивану Колесникову не могли не поставить 12 баллов. Особенно впечатлилась Татьяна Тарасова:

— Такая тяжелая травма. Нога замотана, а катаются, как будто ничего не болит. Я-то вообще сомневалась, будешь ты кататься или нет. А Лешка [Ягудин] говорит — приехала, будет. Спасибо большое! За терпение, за то, что так к боли относишься. Это просто... Когда болит, когда не болит, когда перелом — ты работаешь и все. Можешь терпеть — терпи. Спасибо тебе, Тань, — сказала Тарасова.

— До тех пор, пока я могу как-то передвигаться, я буду выходить, — сформулировала в ответ свое кредо Тотьмянина.

В группе лидеров изменения, а кофту Медведевой размыли

Вообще в одном из заключительных выпусков перед полуфиналом и финалом почти все пары получили по 12 баллов. Отчасти это связано с подъемом уровня катания, но возможно — и с тем, что пары в этот раз катались под современную русскую поп-музыку, более, что ли, естественную. Хотя опытный Егор Бероев, партнер Елены Илиьных, плевался и призывал вспомнить о рэпе, где хотя бы есть хорошие стихи, в итоге откатались они под Мота и Бьянку — и вполне органично. Этот выпуск точно не выглядел нафталиновым шоу, в чем часто обвиняют «Ледниковый» спортивные фанаты. Более того — под свои песни откатались Наталья Подольская и Регина Тодоренко, а последняя еще и спела фрагмент во время проката. 12 баллов впервые набрали Алла Михеева и Иван Букин, выехавшие на каток на мотоцикле, — и в честь такого успеха Михеевой Ягудин призвал россиян выходить праздновать на улицы.

Еще одно важное событие — Евгения Медведева, хоть она и вышла в эффектном красном платье, вместе с Федором Федотовым под песню «Сумасшедшая» потеряли лидерство в проекте.

Но удивило даже не это — а скорее то, что почему-то в профайле пары Первый канал размыл изображение надписи на кофте Медведевой. После казуса с игнором Александры Трусовой такие вещи уже не пропускаешь.

Федор Федотов и Евгения Медведева. Скриншот из видео Первого канала

Единоличными лидерами шоу остались Оксана Домнина и Марат Башаров, призывавшие в своем номере «молиться за родителей». А к первому месту все ближе пара Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов. По понятным причинам это будет вызывать вопросы. Но Илья Авербух умело маскирует слабости своей жены — в последнем номере, к примеру, они катались в непростом образе мимов, что делало хореографию немного механической. Арзамасова словно играла куклу, а это позволяло чемпиону мира вести ее почти весь номер.

Артистически оба отработали идеально, но по технике пара действительно уступает некоторым другим на проекте. Тем не менее они снова получили свои 12 баллов — и теперь между двумя лидерами лишь четыре сотые балла. Медведева и Федотов третьи и уступают еще две.