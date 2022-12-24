До финала «Ледникового» всего лишь шаг! Но может ли телешоу конкурировать с соревнованиями?

На фоне крутого чемпионата России проекту непросто.

Ледниковый период. Положение после 11 номеров из 12

1. Оксана Домнина/Марат Башаров 84,00

2. Елизавета Арзамасова/Никита Кацалапов 83,96

3. Евгения Медведева/Федор Федотов 83,92

4. Виктория Синицина/Иван Скобрев 83,86

5. Дарья Мороз/Максим Маринин 83,84

6. Елена Ильиных/Егор Бероев 83,74

Если в мире и есть что-то стабильное, так это финал «Ледникового» под конец года. Правда, этот год во всех смыслах особенный — так и финальный 12-й выпуск будет уже в следующем, 2023-м. Вероятно, это и к лучшему, иначе решающий выпал бы на день произвольных программ на чемпионате России. К счастью, в большинстве случаев в сетке телевещания спортивное шоу и соревнования удалось развести, чтобы не создавать между ними конкуренции. Ведь ЧР в этом году действительно удивляет интригой. Нашлось ли что на это ответить проекту, где все записывается заранее? Возможно и так, однако как адекватно оценивать спортивную составляющую шоу?

Главная проблема проекта — отсутствие соревновательного нерва

В прошлом году Илья Авербух давал развернутое интервью «СЭ» о будущем своего телешоу и допустил, что попробует формат прямого эфира. Но, видимо, не в этом сложном во всех смыслах году — выпуски как выходили в записи и с опозданием, так и выходят. Причем с еще более значительным, чем ранее. Так, финал проекта писали в день рождения Евгении Медведевой, сразу после съемок двукратную чемпионку мира поздравлял ее многочисленный фан-клуб. Это было 19 ноября, и итоги шоу знают много людей. Журналисты, приглашенные гости, фигуристы, болельщики... И пусть нам запрещено их разглашать, вряд ли у вас уйдет много времени на то, чтобы их узнать. Поэтому когда нам 24 декабря выдают только 11-й выпуск, а финала придется ждать до конца праздников, так как телекухня не позволяет выдавать регулярные шоу «вне сезона»... сохранять напряжение непросто.

Притом что все технические возможности показать все в лайве есть — тот же Первый все последние годы выдавал в отличном качестве минута в минуту шоу «Голос», по крайней мере решающие его моменты. И это был один из факторов популярности проекта, зритель чувствовал сопричастность к происходящему, мог тут же порадоваться за победителя, а этот самый победитель на эмоциях выложить посты в соцсети — ведь современное медиапотребление классическим телеэфиром не ограничивается. Надо ли говорить, что для околоспортивного проекта, который пытается подчеркнуть свой соревновательный характер, это еще более важно? Кто-нибудь может себе представить показ финала ЧМ-2022 по футболу через два месяца? Или шикарной произвольной на ЧР этого года у парней? Соревнования получились отличными и достойны пересмотра, но половину удовольствия, зная заранее итог, вы потеряете. Так что если переживаете за «Ледниковый», берегитесь спойлеров.

Домнина и Башаров идут к уверенной победе

У нас их не будет, так что можете спокойно продолжать читать этот материал. Намекнем только, что по возможности найдите время на финальный, 12-й выпуск, он вас удивит. Предпоследний же — 11-й — играл не менее важную роль. Фигуристам давалась полная свобода выбора. Пары катали произвольные — как увеличилась длина музыкального трека, так и снимались любые ограничения на выбор темы композиции и постановки. Напомним, что ранее каждый выпуск проекта был связан единой концепцией. Лучшие — уже по традиции Оксана Домнина и Марат Башаров. Трудно себе представить, что должно произойти, чтобы сместить их с первого места: каждый их номер не находит ни одной причины для критики жюри. Максимальный балл они получили и в этот раз, причем совершенно заслуженно — выступление под «Замыкая круг» получилось знаменательным, и даже строгое судейство этой пары не коснулось.

В плане оценок шутки действительно закончились. В новой серии шоу звезд спорта и шоу-бизнеса оценивали певица Пелагея, актриса Ольга Кузьмина, балетмейстер Николай Цискаридзе, продюсер Татьяна Навка и Татьяна Тарасова, которую видеть особенно приятно. Так как перед нами полуфинал, то судьи решили не утверждать, что все молодцы. Помимо лидеров, высший балл получили всего два дуэта. К примеру, продолжают гнаться за Домниной и Башаровым Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. За этой парой следят явно больше, чем за прочими. За Кацалапова переживает его жена и бывшая партнерша Виктория Синицина. Она и сама одна из участниц, и ее дуэт с Иваном Скобревым также претендует на медаль. Однако Виктория в недавнем интервью рассказала, что больше, чем за себя, волнуется за супруга.

Судьи критиковали чрезмерно философский подтекст в номерах

«Даже сейчас, когда они катались с Лизой, смотрела — ладошки вспотели. Ревности совершенно нет. Это лед. Мы как актеры. Он погружается в образ. Я только поддерживаю его и всей душой болею за него», — сказала Синицина. От финала она ждет многого и уверена, что таблица лидеров может еще измениться. Не был уверен, что Елизавету стоит отпускать в «Ледниковый» и отец телешоу Авербух. Он понимал, что к Арзамасовой как к его супруге будет особо пристальное внимание. «Мы с опаской входили в этот проект, потому что не знали, как будет проходить именно наша совместная работа. Смогу ли я абстрагироваться от того, что Лиза моя жена и мой любимый человек, и не будет ли душить чрезмерная ответственность, которая лежит на ней», — сказал Илья. Однако уже в который раз на льду Арзамасова и Кацалапов демонстрируют полное взаимопонимание. Прокат под «Кони привередливые» это только подтверждает.

Синицина со Скобревым, кстати, также откатали на максимальный балл — их Ave Maria действительно берет за душу. А вот в отношении других пар у судей вопросы были не только к технике, но и к композиции. К примеру, Кузьмина критиковала серьезную философию в номере Татьяны Тотьмяниной и Ивана Колесникова. В то же время Пегалея не смогла понять смысл постановки Валерии Ланской и Романа Костомарова. «Номер очень красивый, но я не совсем поняла — про что», — отметила певица.

Навка намекнула, что Дарье Мороз и Максиму Маринину неплохо было бы раздавать перед номером либретто — без него разобрать, что они показывают на льду, тяжело. Татьяна Тарасова, в свою очередь, не смогла разобраться в танце Татьяны Волосожар и Владислава Чепурченко. «И это не моя проблема, а номера», — считает тренер. Согласился с ней и Цискаридзе. Не обошлось и без падений, на этот раз поддержку сорвали Анна Михеева и Иван Букин.