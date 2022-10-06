Каташинская заявила, что в блюзе раскрываются все сильные качества Трусовой

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Чемпионка мира, Европы и России по спортивным танцам Марина Каташинская поделилась мнением по поводу новой короткой программы фигуристки Александры Трусовой под блюз «I Put A Spell On You».
«Саша — это скорость и волевая энергия, и в этой песне все ее сильные качества раскрываются сполна.
Когда Саша катается, на душе спокойно, ни секунды за нее не переживаешь, как и за будущее нашего спорта. На мой взгляд, Александра — одна из сильнейших фигуристок нашего времени», — цитирует Каташинскую «Газета.Ru».
18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.