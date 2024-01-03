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Фигурное катание

Сегодня, 20:20

Дизайнер Куклычева прекратила сотрудничество с Косторной и намекнула на долги фигуристки

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Фигуристка Алена Косторная
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Дизайнер костюмов Алена Куклычева сообщила о прекращении сотрудничества с фигуристкой Аленой Косторной.

«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», — сообщила Куклычева в соцсетях.

Кроме того, дизайнер опубликовала сообщение к спортсменке из личной переписки: «Алена, отправь мне курьером все костюмы для шоу, которые ты не оплачивала. Мы с тобой договаривались, что все вернешь, кроме соревновательных».

В этом сезоне Косторная и ее партнер Георгий Куница заняли 9-е место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. До 2023 года спортсменка выступала в женском одиночном катании, в котором стала чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России.

Фигурное катание
Алена Косторная
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