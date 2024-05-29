«Урал» одной ногой в первой лиге. «Акрон» выиграл стыковой матч в Екатеринбурге

Команде Гончаренко предстоит отыгрываться с 0:2 в Жигулевске.

«Урал» в этой паре выглядел однозначным фаворитом. «Акрон», очаровавший всех год назад в Кубке, в этом сезоне продолжил поступательное движение. Не настолько, чтобы напрямую войти в премьер-лигу, но третье место и путевка в стыки — это тоже неплохо. Во всяком случае, в клубе не без гордости говорят о бронзовых медалях первой лиги. Общий тон предматчевых разговоров сводился к тому, что «Урал» дома должен выиграть с разницей в два-три мяча, и с хорошим запасом можно будет отправляться в Жигулевск. Там ведь и газон непривычный искусственный, да и в гостях уральцы в этом сезоне играют плохо — аж с августа не выигрывали.

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Начало матча все эти расклады вроде бы подтвердило. Уже на пятой минуте «Урал» забил: Сиссе завершил затяжную атаку дальним ударом, но гол отменили из-за офсайда. Как определил арбитр Казарцев, стоявший перед вратарем Ионов находился во вполне активном положении. Ну а Сиссе должно быть очень обидно: забивает он раз в год, а то и реже.

После отмененного гола пошла очень осторожная игра. «Акрон» временами забирал мяч под тотальный контроль, но к голевым моментам это не приводило. «Урал» старался отвечать, имел пространство на чужой половине, но в завершающей стадии всегда чего-то не хватало. В целом — абсолютно равная и не самая зажигательная игра. Так и не скажешь, кто тут из какой лиги.

В самом начале второго тайма «Урал» снова вспыхнул, и к голу это также не привело. Шеттине на дальнем фланге замыкал прострел, но пустил мяч над перекладиной. Через час игры стали напрашиваться замены. «Уралу» явно не хватало движения, а на лавке оставались Ишков и Дмитриев. Ишков действительно вышел (правда, вместе с Каштановым), но ситуация в матче как раз в тот момент изменилась совершенно в другом направлении. Разница в габаритах между командами была очевидной — «Урал» в среднем чуть ли не голову выше, и вот ведь ирония — «Акрон» открыл счет после углового. Это Анджелкович забил со «второго этажа», замкнув ближнюю штангу. Гончаренко на скамейке выглядел растерянным. Но это было только начало.

Второй мяч пришел через пять минут и стал следствием ошибки Помазуна. Вратарь плохо сыграл на выходе и скинул на ногу Данилину. 0:2 — шок для Екатеринбурга. «Урал» суетливо побежал отыгрываться, но кроме подходов ничего не создал.

«Урал» уже давно не вылетал, 11 сезонов в премьер-лиге подряд. И вот команда очутилась на грани катастрофы. Да, есть ответный матч, но получить дома 0:2, рассчитывая на зеркальный счет, — это очень болезненно. Для «Акрона» же все сложилось просто идеально. Получился флешбэк из прошлогоднего Кубка, и теперь красно-черные в одном матче от исторического достижения. Все идет к тому, что мы увидим в РПЛ команду, которая никогда прежде там не играла.

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