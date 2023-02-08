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Фигурное катание

Сегодня, 14:30

Гребенкина прокомментировала на создание однополых пар в фигурном катании. Женская пара из ее школы выступила на соревнованиях

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, участница Олимпийских игр и чемпионатов мира Анастасия Гребенкина прокомментировала «СЭ» выступление Алины и Людмилы Ивановой на соревнованиях Skate Smolensk. Ивановы — мать и дочь, они занимаются в школе фигуристки.

— Если вы покопаетесь в истории, то еще 30 лет назад мальчики с мальчиками и девочки с девочками регулярно катались, и никто ничего особенного в этом не видел. Сейчас времена поменялись, и люди разделились на два лагеря — утрированно за и утрированно против. Поэтому такое негативное отношение может появиться. Но я не вижу здесь ничего плохого. Может, фигурное катание несколько консервативный вид спорта, но никто же не говорит, что это плохо, когда в акробатике или синхронном плавании выступают две девушки? Единственное что — я бы разделяла соревнования пар, где мужчина и женщина, двое мужчин и две женщины, — сказала Гребенкина.

Ивановы получили за прокат 20,31 балла, они были единственными участниками в разряде «смешанный танец».

Алина и&nbsp;Людмила Ивановы. Какие претензии к Канаде? Однополое фигурное катание есть и в России — и это мило

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