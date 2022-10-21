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Плющенко ответил, кто легендарнее — он или Ягудин. Чемпион согласился с Родниной

Евгений Плющенко ответил, кто легендарнее — он или Алексей Ягудин
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» оценил вероятность своего выступления в турнире шоу-программ, анонсированном федерацией в марте, а также согласился с Ириной Родниной, которая поучаствовала в споре о легендарности Плющенко и Ягудина, вспыхнувшем между двумя спортсменами.

— В ваш трэшток с Ягудиным неожиданно залетела Ирина Роднина и сказала: «Кто легендарнее Плющенко или Ягудин? Я». Согласны?

— Конечно. Ирина Константиновна, однозначно. Полностью с этим солидарен. Она великая, а мы растем.

— К турниру шоу-программ есть уже какие-то наметки, будете готовить выступление?

— У меня не было никакого предложения.

— Вам оно нужно?

— Ну это логично, как я могу прийти в чужой дом: «вот он я, нарисовался»?

— Дом российского фигурного катания и ваш дом.

— Это не я же провожу соревнования, правильно? Если бы это были мои соревнования, конечно, я бы участвовал или был бы организатором. Это проводит федерация.

— Если вам письмо придет, ответите да?

— Посмотрим. Я пока свободный агент.

Евгений Плющенко. «Как я могу прийти в чужой дом и сказать — вот он я, нарисовался?» Плющенко — о возвращении на лед

Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
Ирина Роднина
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