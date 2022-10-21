Сегодня, 10:15
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» оценил вероятность своего выступления в турнире шоу-программ, анонсированном федерацией в марте, а также согласился с Ириной Родниной, которая поучаствовала в споре о легендарности Плющенко и Ягудина, вспыхнувшем между двумя спортсменами.
— В ваш трэшток с Ягудиным неожиданно залетела Ирина Роднина и сказала: «Кто легендарнее — Плющенко или Ягудин? Я». Согласны?
— Конечно. Ирина Константиновна, однозначно. Полностью с этим солидарен. Она великая, а мы растем.
— К турниру шоу-программ есть уже какие-то наметки, будете готовить выступление?
— У меня не было никакого предложения.
— Вам оно нужно?
— Ну это логично, как я могу прийти в чужой дом: «вот он я, нарисовался»?
— Дом российского фигурного катания и ваш дом.
— Это не я же провожу соревнования, правильно? Если бы это были мои соревнования, конечно, я бы участвовал или был бы организатором. Это проводит федерация.
— Если вам письмо придет, ответите да?
— Посмотрим. Я пока свободный агент.