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Сегодня, 15:43

КДК РФС оштрафовал «Динамо» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

Болельщики «Динамо» во время матча 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Фото ФК «Динамо» (Москва)
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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение оштрафовать «Динамо» за поведение болельщиков московской команды в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

«Болельщики футбольного клуба «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит». Футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 40 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

18 мая во время матча 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» (4:1) болельщики московского клуба скандировали кричалку со словами «Зенит» — позор российского футбола».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Артур Григорьянц
КДК
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