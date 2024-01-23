Чемпионы России по прыжкам Осокина и Грицаенко: «Не работаем над усложнением. Пока не дошли до этого»

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» сообщили, что не работают над усложнением контента своих программ. Они также отметили, что пока не пришли к тому, чтобы попробовать элементы ультра-си.

— Лиза, вы исполняли четверные прыжки, когда были одиночников. После перехода в парное прыгали их?

Елизавета: — Нет. Когда я стала парницей, делала каскады 3-3 в первый год. Потом приехала в Пермь, прыгала лутц -риттбергер, а затем с головой ушла в парные элементы. О четверных уже не думала.

— Над усложнением работаете?

Елизавета: — Нет. Мы нарабатываем наш прежний контент.

— Александр Галлямов считает, что для четверных прыжков в парном катании еще не пришло время. А вы как думаете?

Артем: — Исходя из баллов, которые давали за ультра-си в парном катании на этом турнире, считаю, что риск неоправдан. Выброс очень травмоопасен. По крайней мере, нам он точно не нужен. До этого даже не доходил разговор. А вот подкрут — у нас в группе молодые ребята делают, учат его. Он не так опасен. Мы же пока до этого не дошли. У нас был план попробовать, но по стечению обстоятельств это отложили. Даже не знаю, стоит ли вообще начинать. У российских фигуристов очень сильный контент и без четверных.

Пара Осокина/Грицаенко появилась в сезоне 2022/2023. Фигуристы завоевали серебряные медали на Российско-китайских молодежных играх, заняли второе место с результатом в 202,73 балла на Всероссийских соревнованиях на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. В 2023 году в активе дуэта — две медали на этапах Гран-при России.