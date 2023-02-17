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Фигурное катание

Сегодня, 16:02

Гербольдт считает, что уход Жилиной и Титовой в другие федерации станет потерей для России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка, победительница юниорского чемпионата России — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала информацию об интересе со стороны ряда европейских национальных федераций к воспитанницам академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Веронике Жилиной и Софье Титовой.

«Я считаю, что каждый ребенок, который прыгает такие сложные элементы, составляет конкуренцию в России. Они все равно входят в тройку-пятерку-десятку лидеров. И если такие спортсмены будут уходить в другие страны, это будет, конечно, обидно. Спортивная жизнь длинная и непредсказуемая: те, которые на детском уровне выигрывают, на взрослых соревнованиях может быть наоборот. Мы не знаем, какое у них может быть будущее. Особенно это касается девочек в переходный возраст — невозможно предсказать, какими они будут после пубертатного периода. Будет ли потерей для России возможный уход Жилиной и Титовой? Я думаю, что да», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/17/19770739.shtml?updated
Фигурное катание
Вероника Жилина
Евгений Плющенко
Катарина Гербольдт
Софья Титова
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