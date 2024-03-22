Глава ISU рассказал, что удивился количеству лекарств, которые принимала Валиева

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким ответил на вопрос о количестве лекарственных препаратов, которые принимала российская фигуристка Камила Валиева.

«Да, мы были удивлены тем, что Валиева в 15 лет принимала такое количество веществ», — приводит ТАСС слова Чэ Ел Кима.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В мотивировочной части решения CAS также сообщалось, что фигуристка с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 различных лекарств и добавок.

После истории с допинговым делом Валиевой глава МОК Томас Бах призвал антидопинговые службы ужесточить наказание окружения несовершеннолетних спортсменов, пойманных на допинге.