Президент ISU назвал дело Валиевой прискорбным для фигурного катания

22 марта, 20:40
Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким прокомментировал допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
«Единственное сообщение, которое я хочу повторить, заключается в том, что все наше дело в целом очень прискорбно, оно затрагивает многих людей, особенно наших трудолюбивых, заслуженных спортсменов. Прошло более двух лет с тех пор, как закончились Игры в Пекине, и я думаю, что важно, чтобы мы пришли к окончательному решению как можно скорее, чтобы спортсмены могли получить медали, которые они заслуживают. Я также хотел бы выразить полное сочувствие спортсменам из-за продолжающейся задержки», — приводит ТАСС слова Чэ Ел Кима.
Также Международный союз конькобежцев лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.